Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L'assessora alla Città in movimento Linda Meleo partecipa alla marcia per il clima.Colosseo (ore 10:30)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia accoglie l'arrivo della "Carovana dello Sport Integrato" e interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'evento "Buon Viaggio Carovana dello Sport Integrato".Piazza del Campidoglio (ore 9:30)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla conferenza stampa di presentazione del Panini Tour 2019.Campidoglio (ore 11)- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene alla conferenza stampa di presentazione del Festival “Italia terra di Agrumi”.Musei Capitolini, Sala Pietro da Cortona – Piazza del Campidoglio, 1 (ore 11)- L'assessora a Roma Semplice Flavia Marzano partecipa all'evento dal titolo "L'uomo nell'era dell'intelligenza artificiale".Tempio di Adriano, piazza di Pietra (ore 12) (segue) (Rer)