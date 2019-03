Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sarà a piazza del Popolo a Roma per lo sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni indetto dalle organizzazioni sindacali. (ore 10:30)VARIE- In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, la fondazione policlinico universitario A. Gemelli Irccs presenta il Percorso Clinico Assistenziale dedicato al paziente con Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione. Accanto a questa presentazione, che sarà il cuore dell'Open Day nella Hall della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, saranno offerti gratuitamente dalle ore 9.00 alle 18.00, senza prenotazione, visite dietologiche, valutazioni endocrinologiche, consulenze ostetriche, colloqui psicologici per i pazienti e le loro famiglie e valutazioni psichiatriche.- Sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni indetto dalle organizzazioni sindacali.Piazza del Popolo (ore 9:30)- Global Strike for climate.Partenza dal Colosseo (ore 10:30)- Cerimonia di premiazione delle emittenti radiotelevisive vincitrici del concorso “Raccontare per ricostruire – Il sismaattraverso la narrazione delle emittenti locali”. All’evento parteciperanno i sindaci e i rappresentanti dei 15 comunifacenti parte dell’area colpita dal terremoto del 2016, il presidente di Anci Lazio, Nicola Marini e il presidente di Co.re.Com, Michele Petrucci.Rieti, Amatrice, Centro Food (ore 10:30)- Presentazione del Panini Tour 2019. Interverranno l’assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia, il vice presidente del Municipio X, Aleandro Ieva, gli assessori allo Sport e al Turismo, rispettivamente Silvana Denicolò e Damiano Pichi, il presidente della Commissione capitolina Sport, Angelo Diario, il direttore Mercato Italia Panini SpA Antonio Allegra e il responsabile coordinamento marketing e business development Privati Aziende Retail Intesa Sanpaolo SpA Luciano Ambrosone.Campidoglio (ore 11)- Convegno 'L'uomo nell'era dell'intelligenza artificiale'. Partecipa, tra gli altri, il segretario generale della Camera di Commercio di Roma, Pietro Abate.Tempio di Adriano, piazza di Pietra (ore 11:30) (Rer)