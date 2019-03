Terremoto: si dimette sindaco l'Aquilla, "governo non ci dà attenzione a 10 anni da sisma" (2)

- Tuttavia Pierluigi Biondi precisa: "Mi trovo nella condizione di dover interrompere questo processo virtuoso per l'assenza di risposte concrete da parte del governo e per l'atteggiamento autoreferenziale della politica locale. Il sottosegretario Crimi (che ha la delega alla ricostruzione post-terremoto, ndr) mi ha detto che il decreto Etna, che dovrebbe prevedere lo stanziamento di fondi per dieci milioni di euro, per le maggiori spese e le minori entrate del Comune, forse andrà in discussione la prossima settimana. Troppi condizionali, in questa informativa del governo, con tempi decisamente incerti", scrive Biondi che aggiunge: "Alcune componenti politiche che, insieme a me, sono state chiamate ad amministrare la città nel giugno del 2017, sembrano aver smarrito la forza propositiva e l'entusiasmo di quei giorni. È come se avessero dimenticato che l'obiettivo unico e primario è la ricomposizione comunitaria della città e del suo territorio, attraverso politiche e interventi efficaci, che abbiano come fine ultimo la crescita e il benessere dei cittadini". (segue) (Rin)