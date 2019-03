Rifiuti: Consiglio comunale Milano approva odg su tariffa puntuale della raccolta

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un odg sull'implementazione sperimentale della tariffa puntuale nell'ambito della raccolta dei rifiuti. "Dopo 5 anni dall'approvazione dell'odg del M5s Milano, al tempo rappresentato da Mattia Calise, finalmente abbiamo una data", ha commentato il consigliere del M5s Gianluca Corrado. "Si tratta - ha spiegato - di un principio semplice: chi produce più rifiuti paga di più, chi è più parco paga meno. Un principio fondamentale per incentivare le buone pratiche del rispetto dell'ambiente. La sperimentazione partirà nel 2019, oggi infatti il Consiglio ha approvato il nostro odg che poneva finalmente un termine per l'introduzione del progetto e, in occasione della discussione dello stesso, l'assessore Granelli si e espressamente impegnato in tal senso. Speriamo - ha concluso - non vengano fuori i soliti sfortunati intoppi". (Rem)