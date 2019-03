Sicurezza: Viminale, al via confronto su formazione guardie giurate

- Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, in quota Lega, alla fine della riunione tenutasi questa mattina al Viminale sul tema dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate, afferma in una nota: "Oggi abbiamo avviato un importante percorso di confronto sul tema della formazione delle guardie particolari giurate, un percorso che ci porterà all'adozione di un provvedimento ministeriale atteso da quasi 10 anni, che dovrà acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni, e che servirà a rendere questa importante categoria di operatori della sicurezza ancora più qualificata". Presenti in commissione consultiva centrale per le attività della vigilanza privata le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria nonché le associazioni rappresentative del sistema bancario assicurativo e della grande distribuzione. Al centro della riunione la proposta di provvedimento elaborata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.(Com)