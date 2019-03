Terremoto: Decaro (Anci) su ricostruzione soddisfatti presenza Crimi, rafforzata collaborazione con sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha affermato: "Siamo soddisfatti della presenza del sottosegretario Crimi che ha inteso incontrare i comuni per condividere i contenuti dei provvedimenti sulla ricostruzione che il governo sta per varare, riaffermando così la collaborazione coi sindaci che da sempre sono il primo terminale delle emergenze sul territorio". Così Decaro - riferisce una nota - aprendo l’incontro che le delegazioni di Anci Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria hanno avuto con il sottosegretario alla Ricostruzione, Vito Crimi, nella sede nazionale dell’Associazione. All’incontro, cui hanno preso parte il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borelli, e il commissario alla Ricostruzione, Piero Farabollini, erano presenti: Maurizio Mangialardi, in qualità di coordinatore delle Anci regionali e presidente di Anci Marche; i presidenti di Anci Lazio e Anci Umbria, Nicola Marini e Francesco De Rebotti; e il segretario generale di Anci Abruzzo, Massimo Luciani. Con loro anche i sindaci di Norcia Nicola Alemanno, di Teramo Gianguido D’Alberto e di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo. (segue) (Com)