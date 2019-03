Terremoto: Decaro (Anci) su ricostruzione soddisfatti presenza Crimi, rafforzata collaborazione con sindaci (2)

- Durante il confronto con Crimi - aggiunge la nota -gli amministratori hanno ribadito le richieste emerse dal confronto con i sindaci delle regioni del Centro Italia. A partire dalla necessità di varare una Cabina di coordinamento della ricostruzione che, una volta munita di un metodo e di un calendario stringente di lavoro, deve diventare l’unico e unitario tavolo centrale di collegamento tra commissario, Regioni e comuni, garantendo il raccordo con i Comitati istituzionali regionali. Importante anche il capitolo di richieste legato alle possibili deleghe ai comuni di funzioni esercitate da altre amministrazioni. Su questo punto i comuni colpiti dal sisma in centro Italia si sono detti concordi sulla possibilità di accettare funzioni ulteriori esclusivamente su base volontaria, e in ogni caso collegate ad un adeguato conseguente potenziamento della dotazione organica e strumentale. Allo stesso tempo al rappresentante di governo è stata segnalata la necessità di definire un indirizzo univoco per l’esercizio della delega, nello specifico per la parte urbanistica anche ai fini dell’assegnazione contributo ricostruzione, non interpretabile come accaduto in alcuni casi per l’assegnazione del contributo di autonoma sistemazione. (segue) (Com)