Terremoto: Decaro (Anci) su ricostruzione soddisfatti presenza Crimi, rafforzata collaborazione con sindaci (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro, i rappresentanti delle Anci regionali hanno confermato la richiesta di una ulteriore dotazione straordinaria di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, per rafforzare l’organico sia degli uffici comunali che degli uffici speciali per la ricostruzione. Nello specifico, Anci ha precisato la necessità di fissare un vincolo temporale ragionevole per evitare la mobilità del personale assunto a tempo indeterminato; così come di assicurare l’immediato turnover del personale che andrà in pensione in virtù della cosiddetta "Quota 100". Infine, l’auspicio formulato dagli amministratori comunali al sottosegretario Crimi è stato anche quello di ottenere un testo unico che fornisca una cornice legislativa per il Sisma Centro Italia senza rimandare a norme diverse, così da favorire la semplificazione sia per quanto riguarda la ricostruzione pubblica che quella privata. Mentre appare necessario un rafforzamento della Struttura commissariale e di quella regionale dell’ufficio speciale per la ricostruzione, così da migliorare l’interlocuzione con i comuni e accelerare la gestione delle procedure. (Com)