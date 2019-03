Imprese: Confcommercio Milano rinnova con sindacati contratto formazione Impresa 4.0 per credito d'imposta su costo lavoro

- Per le imprese di Milano che applicano integralmente il Contratto del Terziario si conferma anche quest'anno l'importante beneficio del credito d'imposta sulle spese relative al costo del lavoro per il personale dipendente che svolge attività di formazione negli ambiti di "Impresa 4.0". In questa cornice Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha rinnovato con le sigle dei sindacati confederati (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Milano) il contratto collettivo territoriale formazione Impresa 4.0 in quello che è un passaggio indispensabile, assieme agli accordi aziendali, per consentire alle aziende associate di usufruire del credito d'imposta. "L'accordo rinnovato – evidenzia Umberto Bellini, vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (coordinatore dell'attività degli enti bilaterali) – consente di dare una risposta concreta ed efficace alle esigenze delle imprese nell'adeguare le competenze dei lavoratori ai processi di innovazione e trasformazione digitale". Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha istituito inoltre un help desk Formazione Impresa 4.0 con il quale, attraverso incontri personalizzati, le imprese possono approfondire i temi sindacali, formativi e fiscali relativi al credito d'imposta. (Com)