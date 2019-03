Imprese: Tim, Cda approva documento per ristabilire corretto quadro informativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Tim, "è determinato ad intervenire per ristabilire un corretto quadro informativo, approvando a maggioranza un documento di osservazioni". E' quanto riferisce una nota della società sull'esito del Cda che si è riunito oggi per fare il punto in vista dell’Assemblea convocata per il 29 marzo prossimo, "con riferimento alle contestazioni e ai rilievi di cui la società e i suoi organi sono stati fatti oggetto, quali risultanti in particolare dalla documentazione pubblicata dal socio Vivendi in occasione della sollecitazione di deleghe in corso e dalla relazione redatta dal Collegio sindacale della società".(Com)