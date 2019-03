Municipio Roma VIII: Campidoglio, al via da questa mattina lavori ripristino scritta cancellata a Garbatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, a Garbatella, sono stati avviati i lavori per riportare alla luce il graffito 'Vota Garibaldi - lista n. 1', sotto la direzione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Il tempo stimato per completare il ripristino è di 4-5 giorni lavorativi. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio". Così, in una nota, il Campidoglio. (Com)