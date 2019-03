Venezuela: Pompeo, tutti diplomatici Usa hanno lasciato il paese

- Tutti i diplomatici statunitensi hanno lasciato il Venezuela. Lo ha detto il segretario di stato Usa Mike Pompeo in una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter ufficiale. “Tutti i diplomatici Usa rimasti in Venezuela hanno lasciato il paese. Restiamo fermi nel nostro supporto al popolo venezuelano e a Juan Guaidò e non vediamo l’ora di tornare in un Venezuela libero e democratico”, ha scritto Pompeo. (segue) (Was)