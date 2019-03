Venezuela: Pompeo, tutti diplomatici Usa hanno lasciato il paese (2)

- Lo scorso 11 marzo gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro di tutto il loro personale diplomatico dal Venezuela entro questa settimana. “La decisione riflette il deteriorarsi della situazione in Venezuela e la conclusione che la presenza di personale diplomatico presso l’ambasciata è diventata un limite per la politica Usa”, si legge nella nota del Dipartimento di stato. Lo scorso 24 gennaio il dipartimento di Stato Usa aveva ordinato ad alcuni diplomatici di lasciare il Venezuela per via delle preoccupazioni sulla sicurezza scaturite dall'attuale crisi politica e lotta per la leadership tra il presidente Nicolas Maduro e il presidente del parlamento venezuelano, Juan Guaidò, che ha prestato giuramento come capo dello stato ad interim mercoledì, 23 gennaio. Il provvedimento seguiva al decisione del presidente venezuelano Maduro di interrompere i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, dopo che Washington ha riconosciuto il capo dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó, come presidente ad interim. (Was)