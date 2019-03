Famiglia: Camusso, Cgil parteciperà a manifestazione 30 marzo a Verona

- La Cgil parteciperà alla manifestazione che si terrà il 30 marzo pomeriggio a Verona, in occasione del Congresso mondiale della famiglia, che si svolgerà dal 29 al 31 marzo nella città veneta. Lo rende noto in un comunicato la responsabile delle politiche di genere del sindacato, Susanna Camusso. "La protesta - spiega la dirigente Cgil - è stata organizzata da associazioni e movimenti per contrastare il tentativo delle destre mondiali, a partire da ministri del governo italiano, di "affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società”, come si legge sul sito del congresso". (Com)