Colombia: Onu chiede di approvare "con urgenza" legge istitutiva Giurisdizione speciale per la pace

- Le Nazioni Unite hanno chiesto al presidente colombiano Ivan Duque di approvare con urgenza la legge che istituisce la Giurisdizione speciale per la pace (Jep), uno dei pilastri dell'accordo di pace siglato dal governo di Juan Manuel Santos e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Lo ha dichiarato il rappresentante in Colombia dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani, Alberto Brunori, presentando a Bogotà l’informativa annuale sulla situazione dei diritti umani nel paese. “La costruzione di una pace stabile e duratura dipende dall’urgente approvazione e promulgazione, senza ritardi, della legge istitutiva della Jep”, ha dichiarato Brunori. (segue) (Mec)