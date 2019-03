Colombia: Onu chiede di approvare "con urgenza" legge istitutiva Giurisdizione speciale per la pace (2)

- Le dichiarazioni di Brunori seguono quelle del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha espresso al ministro degli Esteri colombiano Carlos Holmes Trujillo le sue preoccupazioni per l’incertezza relativa all’adozione della legge istitutiva della Jep. Domenica 10 marzo il presidente colombiano Ivan Duque ha posto il veto a sei articoli della legge, rinviandola in parlamento. Guterres, riferisce un comunicato del servizio di informazione Onu, ha dichiarato di sperare in misure rapide per garantire che la legge venga adottata il prima possibile. Il ministro colombiano, per parte sua, ha dichiarato dopo il suo incontro con Guterres che il veto di Duque punta a riportare in parlamento alcuni punti della legge, al fine di rafforzare la Jep e garantire il diritto delle vittime alla verità, alla giustizia e al risarcimento. (segue) (Mec)