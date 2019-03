Colombia: Onu chiede di approvare "con urgenza" legge istitutiva Giurisdizione speciale per la pace (6)

- Lunedì 11 marzo un gruppo di ex negoziatori di pace nel dialogo tra governo colombiano e Farc, deputati, accademici ed esponenti della società civile hanno scritto al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, esprimendo preoccupazione per il veto posto dal presidente Ivan Duque. Gli autori della missiva esprimono “profonda preoccupazione per i tentativi (da parte del governo Duque) di ostacolare l’implementazione dell’accordo, la struttura e il funzionamento della Jep”. Tra i firmatari spiccano Humberto de la Calle, ex capo negoziatore del governo nel dialogo con le Farc e Rodrigo Londono, detto "Timochenko", leader del partito nato sulle ceneri della guerriglia delle Farc. (segue) (Mec)