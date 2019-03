Colombia: Onu chiede di approvare "con urgenza" legge istitutiva Giurisdizione speciale per la pace (7)

- Lo scorso febbraio oltre 200 organizzazioni della società civile avevano chiesto al presidente colombiano Ivan Duque di firmare la legge. “Un anno dopo il suo avvio (la Jep) non è ancora stata in grado di dispiegare tutte le sue funzioni, a causa di diversi ritardi nel disegno di legge, una situazione che rende la ratifica presidenziale urgente e necessaria", si legge in una missiva firmata da 227 organizzazioni inviata al capo dello stato. La legge è contestata da diverse frazioni politiche, così come dal procuratore generale Néstor Martínez, secondo cui la norma estende la giurisdizione speciale anche a chi ha commesso delitti dopo la firma dell’accordo di pace. Secondo i detrattori, inoltre, la legge esime dalle loro responsabilità coloro che hanno commesso crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani. (segue) (Mec)