Roma Tiburtina: cittadini divisi su progetto riqualificazione stazione presentato da consorzio e associazioni quartiere

- Era davvero gremita la Sala Cittadina Igino Giordani di Roma dove questo pomeriggio i residenti dei quartieri Tiburtino e Nomentano si sono riuniti per valutare il progetto di riqualificazione dell'area intorno alla Stazione Tiburtina realizzato e depositato al Segretariato generale del Comune da una serie di associazioni di quartiere. Un progetto che, a giudicare dalla riunione odierna, divide i residenti fra favorevoli e contrari. Nel dettaglio, il progetto commissionato da associazioni come Cittadinanza Attiva Nomentano, Vento di Cambiamento Fenix, e Comitato cittadini Stazione Tiburtina, prevede la riqualificazione della stazione degli autobus, grazie alla costruzione di un parcheggio coperto-interrato con unico accesso, la realizzazione fra le altre cose di un parco lineare sul tracciato dell'attuale tangenziale e di una grande piazza davanti all'ingresso della stazione dei treni. Progetto che tiene conto del prossimo abbattimento della sopraelevata della Tangenziale, della costruzione del grattacielo di Ferrovie e della realizzazione di un albergo negli spazi che furono della società ferroviaria. Ma a non convincere molti cittadini è proprio il progetto nel suo complesso, "bellissimo sulla carta ma non realizzabile. Innanzitutto - denunciano - lo stallo sotterraneo è una chimera perché una volta scavato verrebbero alla luce numerosi reperti archeologici. E poi i tempi...". Ma per altri, "senza questo progetto il parcheggio Tibus sarebbe preda del degrado o destinato a diventare un parcheggio per le auto. Così sarebbe uno spazio per il quartiere" limitando anche "l'impatto ambientale dei bus". Poi la questione dei costi, che secondo i promotori del progetto si potrebbero limitare grazie al contributo dei privati già interessati per altri progetti all'area della stazione. (xcol3)