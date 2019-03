Piemonte: Palazzo Lascaris, si apre la mostra su Cavour e il castello di Santena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni prima dell’anniversario dell’Unità d’Italia – 17 marzo 1861 – si apre a Palazzo Lascaris la mostra “Nel solco di Camillo Cavour, evocazioni storiche e artistiche dal castello di Santena”. Sono esposti alcuni dipinti di proprietà della Fondazione Cavour di Santena che illustrano il percorso umano, culturale e politico dello statista piemontese, con particolare riferimento alla sua vicenda famigliare che si intreccia con i destini del palazzo oggi sede del Consiglio regionale. La dimora di via Alfieri infatti è stata anche l’abitazione di Gustavo, fratello maggiore di Camillo: in una delle sue sale auliche ancora oggi è esposto il ritratto di Luigi Fognola a Camillo Benso di Cavour, il dipinto che apre la mostra. La mostra che e artistiche dal castello di Santena” rimarrà aperta al pubblico a Palazzo Lascaris fino all’11 aprile 2019. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Ingresso gratuito. Domani 15 marzo alle 14.30 visiteranno l’aula ottocentesca del Parlamento Subalpino, accompagnati dal presidente Nino Boeti, gli studenti del concorso Ragazzi in Aula, il progetto di open government del Consiglio regionale per le scuole superiori del Piemonte. (segue) (Rpi)