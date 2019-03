Piemonte: Palazzo Lascaris, si apre la mostra su Cavour e il castello di Santena (2)

- "Con questa mostra Cavour è tornato a Palazzo Lascaris - ha detto il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti - Qui come al castello di Santena e a Palazzo Carignano respiriamo ancora il profumo della storia risorgimentale. Fu grande la capacità di Cavour di far dialogare in un unico progetto conservatori e rivoluzionari, moderati e democratici, una capacità a cui guardiamo oggi con una certa nostalgia. In uno Stato liberale moderno le violente passioni che da sole potrebbero rivelarsi nefaste, possono diventare elemento di progresso". Un’efficace grafica con la linea del tempo illustra le fasi principali della vita pubblica e privata del conte che nacque a Santena nel 1810 e fu sempre molto legato alla famiglia di origine e al suo paese natale. Il castello e il parco settecentesco dei Cavour a Santena, di cui sono esposte diverse immagini, è oggi una casa-museo aperta al pubblico che ospita anche la tomba dello statista. Sin dal 16 marzo 1911, cinquantenario dell’Unità d’Italia, il palazzo è stato dichiarato Monumento nazionale. (segue) (Rpi)