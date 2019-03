Brexit: approvata mozione per estendere articolo 50 fino al 30 giugno

- La Camera dei comuni del Regno Unito ha approvato con 412 voti a favore e 202 contrari la mozione per ritardare l’uscita dall’Unione europea ed estendere fino al 30 giugno prossimo l’articolo 50. Lo riferiscono i media britannici. Il governo di Londra dovrà ora richiedere l’autorizzazione dell’Ue per ottenere la proroga oltre il 29 marzo. In base alla mozione approvata, l’articolo 50 sarà esteso fino al 30 giugno se i deputati approveranno l’accordo del primo ministro Theresa May entro il 20 marzo. In caso contrario, il governo chiederà un’ulteriore estensione. Anche in questo caso sarà necessaria l’approvazione dell’Ue. (Res)