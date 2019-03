Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla "Marcia per il Clima" con gli alunni della scuola Secondaria di primo grado "Sandro Pertini".Via Boifava 52 (ore 9.00)L'assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) partecipa alla "Tavola rotonda sui cittadini mobili europei: bisogni, partecipazione e attrattività. La sfida digitale in vista delle elezioni europee". Un incontro internazionale tra le città promotrici del progetto Approach. Sono presenti anche Francesca Bria, Chief Technology and Digital Innovation Officer della città di Barcellona e Saskia Bruines, Deputy Mayor for Education, Knowledge Economy and International Affairs della città de L'Aia.Palazzo delle Stelline, corso Magenta 59 (ore 10.00)L'assessore Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) partecipa alla conferenza stampa per il lancio di "IO", l'app dei servizi pubblici sviluppata dal Team per la Trasformazione digitale. Milano sarà la prima città a partecipare alla sperimentazione, coinvolgendo i cittadini che vorranno contribuire all'evoluzione dell'applicazione.Talent Garden, via Calabiana 6 (ore 10.30)L’assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Storie in movimento. Italiani a Lima, Peruviani a Milano", nell'ambito del progetto "Milano Città Mondo" dedicato alle numerose comunità internazionali presenti in città. La mostra è in programma dal 16 marzo al 14 luglio 2019 negli spazi espositivi del museo.Auditorium del Mudec , via Tortona 56 (ore 12.30)L'assessore Marco Granelli (Mobilità e Ambiente) introduce il panel "E-mobility: Il futuro della mobilità tra sostenibilità e soluzioni innovative".Palazzo dei Giureconsulti, piazza dei Mercanti 2 (ore 14.30)Presentazione dello spettacolo evento “Music & Comedy For Peba Onlus”, che si terrà il 1° aprile al Teatro Dal VermePalazzo Marino, sala Brigida, piazza della Scala (ore 14.30)L'assessore Pierfrancesco Majorino (Politiche Sociali) partecipa al workshop sull'editoria digitale a cura di Notizie.it.Università IULM, aula 156, via Carlo Bo 1 (ore 15.00)L'assessore Pierfrancesco Majorino (Politiche Sociali) interviene all'incontro "Qual è il prezzo della 'gratuità' sui social media?".Ex chiesa di San Carpoforo, via Formentini 12 (ore 17.30)Convegno “La salute renale per tutti e ovunque” promosso dalla Fondazione Italiana del Rene in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia. All'incontro porta i saluti istituzionali la vicepresidente del Consiglio comunale Beatrice UguccioniPalazzo Marino, Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 17.00). (segue) (Rem)