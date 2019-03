Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, partecipa al convegno 'Una Rivoluzione Copernicana nel settore delle Costruzioni? - La ricerca della Carlo Ratti Associati per l'Innovazione del Settore'.Fiera Milano Rho, Padiglione 10 (Ore 10.00)Convegno 'Salute Direzione Nord'. Per la Regione Lombardia intervengono: l'assessore al Welfare Giulio Gallera (ore 10); il vicepresidente e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala (ore 10.30); l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini (ore 14.15); chiude i lavori il presidente Attilio Fontana (ore 17).Hotel Principe di Savoia, Sala Galilei A, piazza della Repubblica 17 (dalle ore 10.00)L'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, partecipa alla presentazione di '#AbbiCuraDiTe: Social network e benessere giovanile'. Sono presenti il preside della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Angelo Bianchi, il direttore di Almed Maria Grazia Franchi, il direttore Generale Sport e Giovani di Regione Lombardia Simone Rasetti e gli studenti della laurea magistrale CIMO (comunicazione per l'impresa i Media e le Organizzazioni Complesse) che hanno sviluppato il progetto.Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Agostino Gemelli, 1, Aula Magna (ore 11.00)L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia Melania Rizzoli interviene alla presentazione di 'Casa Corepla', il 'laboratorio didattico' per informare scuole e famiglie sulla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica allestito a Palazzo Lombardia. Sono presenti Antonello Ciotti, presidente del consorzio Corepla e Mauro De Cillis, direttore operativo di Amsa – Gruppo A2A.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 Spazio mostre Nucleo N3 (Ore 12.00)Gli assessori regionali alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi (Lombardia), Francesco Balocco (Piemonte) e allo Sviluppo Economico della Liguria, Andrea Benveduti, illustrano in una conferenza stampa cui partecipano anche il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi e l'amministratore delegato di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), Maurizio Gentile, la partnership in campo infrastrutturale/logistica fra le 3 regioni del Nord Ovest.Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1, 39° piano, ingresso N1. (ore 13.00)L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, visita lo stand di 'Casa Corepla', il 'laboratorio didattico' per informare scuole e famiglie sulla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica allestito a Palazzo Lombardia. È accompagnato dalla Presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e da una delegazione di giovani impegnati nel contrasto al cambiamento climatico.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1, Spazio mostre Nucleo N3 (Ore 15.45) (segue) (Rem)