Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEConvegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano “L’intelligenza urbana a Milano da Leonardo alla città digitale”Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, viale A.Doria, 9 (ore 9.00)Corteo per il Global Climate Strike e manifestazione in piazza della Scala (ore 11)Largo Cairoli (ore 09.30)Presentazione della ricerca “Building (in) the digital age Una rivoluzione copernicana nel settore delle costruzioni?” La ricerca della Carlo Ratti Associati per l’innovazione del settore. Con la partecipazione e gli interventi di Emanuele Orsini Presidente di FederlegnoArredo; Federica Brancaccio Presidente di Federcostruzioni; Giovanni De Niederhäusern CEO Carlo Ratti Associati. Conclusioni di Gianluigi Coghi, Coordinatore del Centro Studi di ANCE Lombardia.Fiera Milano Rho, Padiglione 10 (Ore 10.00)Presentazione del Piano strategico 2019-2022 di Eni. Alla conferenza stampa partecipano la Presidente Emma Marcegaglia e l’Amministratore Delegato Claudio Descalzi.Laboratori di ricerca Eni, via Felice Maritano 26, San Donato Milanese (ore 11.30)L'Università Statale di Milano organizza l'incontro “Il sistema di accoglienza in Lombardia alla luce del Decreto Immigrazione e Sicurezza”. Intervengono, tra gli altri, nel corso della giornata: i giuristi dell’Università Statale di Milano, Marilisa D’amico, Lorenza Violini, Bruno Nascimbene, Alessia di Pascale; l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino; il presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano Diana De Marchi, il presidente del centro Genders dell’Università Statale Bianca Beccalli. L’incontro è organizzato nell’ambito delle iniziative “Ricordando Guido Galli: otto incontri in Statale su Legalità, Giustizia, Diritti”.Università Statale di Milano - Sala Napoleonica, via Sant’Antonio 12 (ore 10.00)Forza Italia organizza la conferenza stampa "Donne e Lavoro". Partecipano Mariastella Gelimi, capogruppo alla Camera, Lara Comi, eurodeputato e vicepresidente gruppo Ppe e Melania Rizzoli, assessore di Regione Lombardia all'Istruzione, Formazione e Lavoro.Palazzo Marino, sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 10.30)Incontro "Milano... Libertà, strade, muoversi, lavoro e Area B". Partecipano, tra gli altri, Pier Francesco Caliari, direttore generale Confindustria Ancma, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu e il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato.Biblioteca della Villa Litta, viale Affori 21 (ore 20.00)Prima Via Crucis quaresimale, guidata dall’Arcivescovo monsignor Mario Delpini, in programma in ciascuna delle sette zone pastorali della diocesi ambrosiana, sul tema «E noi vedemmo la sua gloria» (Gv 1,14).Ex Istituto Paolo Pini, via Ippocrate (ore 20.45)MONZAConferenza stampa di presentazione della 27esima edizione di giornate fai di primavera a Monza. Intervengono: elena colombo, Presidente Comitato FAI Monza, il Sindaco del Comune di Monza Dario Allevi e l’Assessore alla Cultura del Comune di Monza Massimiliano Longo, il Sindaco del Comune di Vedano al Lambro Renato Meregalli, l’Assessore Politiche sociali del Comune di Cavenago di Brianza Giacomo Biffi, Vincenzo Panza di “Collezione Sabauda”, i proprietari e referenti dei Beni e una rappresentanza di “Apprendisti Ciceroni”.Palazzo Comunale, Piazza Trento e Trieste, Sala Giunta 2° Piano (ore 12.00) (Rem)