Energia: Cile, Enel aderisce a proposta governo su revisione installazione contatori intelligenti (2)

- Il ministro aveva annunciato precedentemente di aver ottenuto la disponibilità di Enel Cile, a considerare la possibilità dell'acquisto dei contatori attualmente in possesso degli utenti nel quadro del processo di sostituzione dei vecchi apparecchi di misurazione con nuovi contatori digitali denominati "intelligenti". "Vogliamo annunciare che abbiamo già discusso concretamente con Enel la possibilità di avanzare su questo punto e che ci riuniremo nuovamente per definire nei dettagli come avverrà l'acquisto dei contatori usati", aveva affermato il ministro nel corso di una conferenza stampa. Riguardo al programma di ricambio Jimenez aveva aggiunto che si tratterà di "un processo graduale nel corso del quale fugheremo tutti i dubbi degli utenti". (segue) (Abu)