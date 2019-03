Milano: Morelli (Lega), multe a strascico per fare cassa facendo guerra a automobilisti

- Per Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, "la guerra agli automobilisti di Sala passa anche dalle multe. L'annuncio dei 290 milioni di euro messi a bilancio per le sanzioni a chi guida sono l'ennesima dimostrazione che Sala e il Pd stanno facendo una guerra fredda nei confronti degli automobilisti e usano le sanzioni per fare cassa. Nessun aumento della sicurezza stradale ma maggiore impegno nel tartassare il signor Mario Rossi, cioè chi paga regolarmente la multa, mentre, come ha dichiarato l'assessore Scavuzzo, i furbetti continueranno a farla franca". Così ha commentato quanto riferito sul tema dal vicesindaco Anna Scavuzzo nella commissione consiliare congiunta Bilancio e Sicurezza di Palazzo Marino. "Dare - ha concluso - le multe a strascico, inoltre, senza avere un minimo di equilibrio e buon senso, e senza l'ideazione di un serio piano parcheggi per la città, è un ulteriore prova che l'automobilista è una categoria fastidiosa per l'attuale amministrazione comunale". (Com)