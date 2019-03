Musica: Mahmood, sono a favore di quella italiana, tanti bravi cantautori

- Il vincitore di Sanremo 2019 Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, si è detto "pro musica italiana". "Quando ero piccolo mia mamma mi faceva ascoltare i cantautori italiani, Dalla, Battisti, De Gregori e mio padre la musica araba. E anche se non mi piaceva molto, ora - vuoi o non vuoi - quelle melodie tornano", ha raccontato l'artista al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il loro incontro al Rocket. "Ci sono tanti giovani cantautori che hanno voglia di fare e hanno talento. Io sono pro musica italiana", ha spiegato il vincitore di Sanremo. (Rem)