Lavoro: Antonelli (Cgil Lazio), accordo lavoratori appalto Zara e gruppo Faro figlio di possibili pressioni

- "Ad oggi ci risulta che i lavoratori – in seguito ai fatti di violenza del 6 marzo da parte dei vigilantes al presidio di Castel Giubileo e dopo diversi incontri in un hotel romano con l'imprenditore Roberto Picena – sarebbero propensi ad accettare l'offerta conciliativa proposta da Faro". Lo ha dichiarato, riferisce una nota, il segretario regionale della Cgil Lazio Alessandro Antonelli al quotidiano online spraynews.it. "Forse – ha dichiarato Antonelli – si è giocato con la paura di queste persone o con la prospettiva di opportunità future che sarebbero sfumate. Stiamo parlando di un contesto sociale molto particolare, con lavoratori tutti di etnia egiziana portati in Italia specificatamente per lavorare in questo settore e controllati da connazionali anche loro nel settore logistico. Siamo di fronte a un fenomeno che comprendiamo fino a un certo punto. Gli scontri del 6 marzo coi vigilantes? Al contrario di quanto proferito da qualcuno – ha risposto il segretario regionale – le telecamere presenti nei magazzini di Zara a Castel Giubileo non sono funzionanti, pertanto regge la ricostruzione da noi riportata, si è trattato di un attacco. Sulle problematiche dell'appalto l'aspetto economico è solo uno delle tante voci. I lavoratori sono inquadrati all'interno di una cooperativa che non ha nulla di mutualistico e associativo. Sono a tutti gli effetti dei dipendenti a cui non sono stati garantiti i termini del contratto stipulato con Expo Logistic in un sistema che di fatto ha permesso alla coop di erogare stipendi più bassi di quanto previsto, di non concedere tredicesima e quattordicesima oltre a non riconoscere gli straordinari. Anche l'inquadramento contrattuale, riferito al contratto nazionale di lavoro, non era certamente quello più idoneo alle mansioni svolte. Le cooperative del gruppo Faro andrebbero immediatamente chiuse, venendo a mancare la natura mutualistica delle stesse. Come sindacato vigileremo costantemente affinché gli impegni presi da Faro vengano rispettati". (Com)