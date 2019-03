Energia: Brasile, centrale nucleare Angra fermata per problemi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reattore numero uno della centrale nucleare di Angra dos Reis (stato di Rio de Janeiro) è stato scollegato dal sistema interconnesso nazionale (Sin), dopo che la Elettronuclear, società statale titolare dell'impianto, ha riscontrato un guasto alla sottostazione della fornace del reattore. "L'evento non ha presentato alcun rischio per la sicurezza dei lavoratori né per l'ambiente circostante", ha dichiarato la Elettronuclear in una nota. La società ha riferito che il reattore è stato scollegato e isolato in automatico a seguito di un principio di incendio all'interno di una sala prossima al reattore. La società ha riferito che l'arresto automatico del reattore è una misura di sicurezza normale in tali situazioni. "Durante l'episodio, tutti i sistemi dell'impianto hanno funzionato correttamente e tutto è pronto per il ritorno alla normalità non appena le riparazioni nella sottostazione saranno completate", conclude la nota. (segue) (Brb)