Ambiente: Fico, tutti uniti e impegnati contro surriscaldamento climatico

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook, scrive: "Domani tanti ragazzi scenderanno in piazza ovunque nel mondo per la tutela dell’ambiente e contro i cambiamenti climatici. Una mobilitazione straordinaria partita dall'impegno quotidiano della giovanissima attivista svedese Greta Thunberg. Questo appello alla partecipazione deve essere una sveglia per noi adulti e per noi istituzioni. Abbiamo il dovere di ascoltare il grido di allarme dei più giovani e la loro richiesta di un modello di sviluppo più sostenibile". Quindi, la terza carica dello Stato riprende le parole dell'attivista e prosegue: "'Non è mai troppo tardi per fare tutto il possibile', ha detto Greta in un’intervista. Parole che raccolgo e che condivido perché quella contro il surriscaldamento climatico è una battaglia che ci deve vedere tutti uniti e impegnati. Coraggio".(Rin)