Ambiente: “Friday for the future”, domani in Piemonte giornata 'social' di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici

- In occasione della giornata per il clima di domani, la Regione Piemonte aderirà all’evento “Friday for the future”, proponendo una serie di iniziative informative sui propri canali social, in merito alla tutela dell’ambiente e ai cambiamenti climatici in atto. La partecipazione all’evento coinvolgerà in prima battuta l’Assessorato regionale all’Ambiente, governo e tutela del territorio. L’assessore Alberto Valmaggia ha sottolineato l’importanza della consapevolezza dei cambiamenti climatici, al fine di coinvolgere la popolazione in un impegno che, se non affrontato con il contributo di tutti, rischierebbe di diventare sempre più gravoso e di mettere a rischio in maniera irreversibile l’ecosistema terrestre. Uno dei segnali più evidenti del cambiamento climatico nel nostro territorio sarebbe l’aumento degli incendi boschivi, favoriti dalla forte siccità. A tale riguardo la Regione, con il supporto del sistema di Protezione Civile, starebbe sostenendo interventi per migliorare la resistenza e la resilienza delle foreste e per preparale ad affrontare fenomeni estremi sempre più frequenti. (segue) (Ren)