Ambiente: “Friday for the future”, domani in Piemonte giornata 'social' di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici (2)

Roma, 14 mar 17:58 - (Agenzia Nova) - La Regione Piemonte starebbe attuando una strategia di adattamento al cambiamento climatico, ispirata ai principi della green e circular economy, e che prevederebbe, fra le altre cose, la costituzione di un gruppo interdirezionale di funzionari e tecnici. Un gruppo, di cui fanno parte anche tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, attivo nella formazione e nella predisposizione di strumenti volti a contenere l'innalzamento della temperatura e a resistere agli effetti delle mutazioni del clima. Il gruppo regionale starebbe lavorando all'integrazione delle pianificazioni regionali che, coinvolgendo diversi settori, impatterebbero in maniera diversa sull'ambiente: il piano energetico, il piano di tutela delle acque e il piano della qualità dell'aria. (segue) (Ren)