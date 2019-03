Ambiente: “Friday for the future”, domani in Piemonte giornata 'social' di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici (3)

L'ente regionale ha, tra l'altro, aderito alla coalizione Under2 fra i governi sub-nazionali, per ridurre le emissioni a meno di due tonnellate pro-capite entro il 2050, così da mantenere l'aumento della temperatura globale a meno di 2 gradi. Diretta conseguenza di questa sottoscrizione è stata l'adesione alla piattaforma Cdp, il Carbon disclosure project, uno strumento mondiale per la rendicontazione di dati climatici in un'ottica di interscambio con Regioni che affrontano problematiche simili. Venerdì 15 marzo i canali social della Regione Piemonte racconteranno in brevi post/tweet l'impegno dell'Amministrazione nella tutela dei boschi e delle foreste, a favore del riciclo e dell'economia circolare, e nelle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Tra le principali protagoniste della giornata figurerà la "campagna" lanciata dalle Aree protette del Piemonte, che vedrà la pubblicazione sui propri profili social di post per rilanciare le iniziative organizzate per l'occasione, all'insegna del #fridaysforfutureitaly: testi, foto e video che verranno pubblicati anche sulla storica rivista regionale www.piemonteparchi.it. (Ren)