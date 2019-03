Difesa: stampa greca, esercitazioni militari turche in concomitanza con vertice su East-Med (2)

- La Turchia ha concluso lo scorso 8 marzo la più grande esercitazione militare navale della sua storia, Blue Homeland 2019, che ha visto 103 navi schierate nei tre mari che circondano il suo territorio: il Mediterraneo orientale, l'Egeo e il mar Nero. Il ministro della Difesa Hulusi Akar ha definito le esercitazioni come “un grande successo” e i risultati sono “estremamente soddisfacenti”. “La Turchia ha avuto l’opportunità di mostrare la potenza delle sue forze navali sia a se stessa che a chiunque abbia seguito le manovre”, ha osservato Akar. Il ministro ha assistito all’esercitazione dal punto d’osservazione privilegiato di un aereo da ricognizione. Nella sua intervista Akar ha parlato anche delle relazioni tra Turchia e Grecia, affermando che Ankara si sta impegnando per migliorare i rapporti con Atene intraprendendo “misure di rafforzamento della fiducia in accordo con il diritto internazionale”. (segue) (Gra)