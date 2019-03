Difesa: stampa greca, esercitazioni militari turche in concomitanza con vertice su East-Med (3)

- La Turchia, ha precisato tuttavia il ministro della Difesa, continuerà a proteggere i propri diritti e i propri interessi nell’Egeo, nel Mediterraneo orientale e nel Mar Nero, teatro delle esercitazioni Blue Homeland 2019. Alle manovre turche partecipano in particolare 13 fregate, nove corvette, 16 incrociatori, sette sottomarini, sette navi militari, 14 navi della guardia costiera. Le forze di terra, da parte loro, colgono l’occasione per testare per la prima volta i droni e i sistemi d’arma di nuova acquisizione Umtas e Cirit. Secondo gli osservatori, si è trattata di una dimostrazione di forza verso Grecia, Cipro e Israele, paesi con i quali Ankara ha in corso una disputa per il controllo delle risorse energetiche off-shore del Mediterraneo orientale. (Gra)