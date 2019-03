Polonia: quasi 400 minori vittime di abusi da parte del clero nazionale dal 1990

- In Polonia sarebbero almeno 382 i casi di minori vittime di abusi sessuali ad opera dei rappresentanti del clero della Chiesa cattolica polacca a partire dal 1990. Lo ha riferito un rappresentante dell'istituto di statistica della Chiesa cattolica polacca oggi, citando i risultati di una recente indagine. "L'episcopato ha ricevuto 382 rapporti sull'abuso di minori dal 1990", ha detto il rappresentante ai media polacchi. Il 41,6 per cento delle segnalazioni sarebbe stato presentato direttamente dalle vittime. In 198 casi le vittime avevano meno di 15 anni; in oltre il 58 per cento del totale delle denunce, i minori erano di sesso maschile. Le indagini sugli abusi sui minori commessi dal clero sono state recentemente condotte in diversi paesi, tra cui il Cile, gli Stati Uniti, la Germania e l'Australia. (Res)