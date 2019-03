Europee: Cacciari, mai mia candidatura in listone Calenda, vediamo le mosse di Zingaretti

- Il filosofo Massimo Cacciare ha detto di non aver "la più pallida idea" se sarà candidato con il Partito democratico alle prossime elezioni europee. "Nessuno me lo ha chiesto", ha aggiunto ai microfoni della trasmissione "Un Giorno da Pecora" su Radio1 Rai, prima di aggiungere che se glielo chiedessero bisognerebbe vedere chi glielo chiede "come, in che contesto", se gli va, se non gli va, "dipende, insomma, da infinite cose". Cacciari ha poi continuato: "Bisognerebbe vedere cosa combina Zingaretti, le sue prime mosse, il gruppo dirigente che costruirà e che programma per l'Europa potrebbe presentare. Quel che è certo è che non andrò in listoni europeisti general generici", ha precisato escludendo la lista di Carlo Calenda. (Rin)