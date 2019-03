Immigrazione: Dossier statistico 2018, numero arrivi in Ue diminuito drasticamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di un contesto mondiale caratterizzato da un aumento delle migrazioni, l'Unione europea ha conosciuto un drastico calo sia degli attraversamenti irregolari delle frontiere sia delle richieste d'asilo presentate. E' quanto emerge dal Dossier statistico sull'immigrazione 2018, presentato oggi a Roma in occasione del convegno “Migrazione, Accoglienza, Inclusione, Co-sviluppo. Il ruolo delle diaspore med-africane in Italia” e curato dal centro studi e ricerche Idos in collaborazione con Confronti e l'Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali (Unar). Secondo lo studio, nel 2017 il numero complessivo di migranti che hanno attraversato illegalmente le frontiere è diminuito di nove volte rispetto al 2015, mentre quello di richieste d'asilo presentate è diminuito del 43,5 per cento rispetto al 2016. Quanto all'Italia, al netto dei movimenti interni, il numero di migranti è pressoché stabile intorno ai 5 milioni dal 2013, e la loro incidenza - nell'ordine dell'8 per cento sempre dal 2013 - è aumentata di pochi punti percentuali l'anno, soprattutto a causa della diminuzione della popolazione italiana, sempre più anziana. Aggiungendo ai residenti stranieri la quota di immigrati che, alla data della rilevazione, non erano ancora iscritti nelle anagrafi, Idos stima in 5.333.000 il numero effettivo di cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, 26 mila in meno rispetto alla stima del 2016. (Mam)