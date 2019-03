Agroalimentare: senatori Lega, da commissione ok a direttive Ue

- I senatori della Lega Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in commissione Agricoltura, Rosellina Sbrana e Paolo Ripamonti, in una nota, affermano: "La commissione Agricoltura del Senato ha approvato all’unanimità, per quanto di propria competenza, il ddl delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti UE - Legge di delegazione europea 2018. Esprimiamo piena soddisfazione: abbiamo evidenziando la necessità di mantenere, per i rispettivi ambiti, l'attuale ripartizione di competenze tra ministero della Salute e ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per quanto riguarda i controlli relativi alla salute delle piante e agli altri settori della catena agroalimentare individuati dal regolamento (UE) 2017/625 e per quanto riguarda lo scambio di comunicazioni con gli altri paesi Ue". Inoltre, prosegue la nota, "abbiamo richiesto di valutare la possibilità di aggiungere che siano individuate dal ministero dell'Agricoltura e da quello della salute forme di coordinamento per i controlli sui prodotti di esportazione di origine animale o agroalimentare, e con il ministero degli Esteri, per assistere ed agevolare le imprese esportatrici nel disbrigo delle relative pratiche. Un coordinamento tra diversi organi di governo, per garantire la tutela del made in Italy e delle nostre produzioni".(Com)