Siria: Usa annunciano 5 milioni di dollari a sostegno degli Elmetti bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono fornire 5 milioni di dollari di aiuti a sostegno delle operazioni umanitarie degli Elmetti bianchi in Siria e del meccanismo delle Nazioni Unite incaricato di assistere le indagini sui responsabili di crimini di guerra a partire dal marzo del 2011. Lo ha annunciato l’inviato speciale Usa per la Siria, ambasciatore James Jeffrey, in occasione della terza Conferenza a sostegno del futuro della Siria e della regione in corso a Bruxelles. Lo stanziamento, deciso su indicazione del presidente Donald Trump, andrà approvato dal Congresso. Secondo Jeffrey, in aggiunta ai fondi annunciati lo scorso anno, il nuovo contributo “dimostra l’impegno degli Stati Uniti per la giustizia in Siria”. Secondo una nota del dipartimento di Stato, gli Elmetti bianchi hanno salvato le vite di 114 mila persone dall’inizio del conflitto, “incluse le vittime degli attacchi con armi chimiche” delle forze governative del presidente Bashar al Assad. “Con oltre 2.800 volontari”, l’organizzazione “continua a condurre operazioni di ricerca e salvataggio e di risposta all’emergenza per aiutare i civili in aree fuori dal controllo del regime”.(Res)