Venezuela-Usa: ministro Esteri Arreaza, da Pompeo lezione di "cinismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha accusato di "cinismo" il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che in giornata ha garantito l'impegno di Washington a far entrare aiuti umanitari nel paese. Quella di Pompeo, è "una grande lezione di cinismo", ha scritto Arreaza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Bloccano la nostra economia, ci minacciano con 'uso della forza, attaccano i nostri servizi, pressano imprese e governi perché non cooperino con il Venezuela, subano gli asset e le risorse del popolo venezuelano e poi pubblicano questi messaggi", scrive il ministro rilanciando il video pubblicato poco prima dal segretario di stato Usa, dal titolo "Ho un messaggio per il popolo venezuelano. Gli americani sono con voi". (segue) (Brb)