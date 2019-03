Venezuela-Usa: ministro Esteri Arreaza, da Pompeo lezione di "cinismo" (2)

- "Ho un messaggio per il popolo venezuelano. Il popolo statunitense è con voi, siamo pronti per consegnarvi gli aiuti umanitari che tanto meritate, siano questi cibo o medicine. Siamo decisi a farli arrivare", aveva detto Pompeo. Gli "americani non vi deluderanno e manterremo l'impegno", assieme a Brasile, Colombia e "a tutti i paesi della regione per restituire la democrazia nel paese. Sabato 23 febbraio le opposizioni venezuelane guidate dall'autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò, hanno tentato di far entrare dalla Colombia e dal Brasile carichi di alimenti e medicinali raccolti nelle settimane precedenti. Il governo di Nicolas Maduro, che ha da sempre denunciato l'operazione come un tentativo mascherato di violare la sovranità nazionale e, grazie all'ingresso di forze straniere, propiziare le condizioni per un colpo di stato. Caracas ha disposto la chiusura delle frontiere e impedito l'ingresso dei container, anche se a costo di diversi scontri. Le denunce più allarmate riguardano i fatti registrati nella città venezuelana di Santa Elena de Uairen, nello stato di Bolivar, al confine con il Brasile. Gli scontri hanno portato alla morte di almeno sette indigeni della comunità pemon, che da giorni lavoravano per ottenere l'ingresso degli aiuti sul territorio. (segue) (Brb)