Venezuela-Usa: ministro Esteri Arreaza, da Pompeo lezione di "cinismo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra i due paesi hanno vissuto negli ultimi giorni un nuovo momento di tensione. Nella giornata di martedì il governo venezuelano ha dato 72 ore di tempo al personale diplomatico statunitense per lasciare il paese. “La permanenza in territorio venezuelano di questo personale comporta rischi per la pace, l’integrità e la stabilità”, si legge in una nota. Nelle stesse ore, il dipartimento di stato Usa aveva annunciato il ritiro del personale diplomatico entro la settimana, per "il deteriorarsi della situazione" nel paese. In una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter, il ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza, rispondeva che “fare credere che sia stata Washington a ritirare il suo personale non è che una reazione arrogante, che indica frustrazione”. (segue) (Brb)