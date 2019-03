Venezuela-Usa: ministro Esteri Arreaza, da Pompeo lezione di "cinismo" (5)

- Lunga in questo senso la serie di misure adottate dagli Stati Uniti per aumentare la pressione su Maduro. A fine febbraio Washington aveva revocato i visti di 49 funzionari "allineati a Maduro e alle loro famiglie". Poche ore prima aveva varato sanzioni nei confronti di sei elementi delle forze di sicurezza venezuelane, accusati di aver impedito lo scorso 23 febbraio l'ingresso degli aiuti umanitari nel paese. Beni congelati e divieto di transazioni per il comandante generale della Guardia nazionale bolivariana e tre comandanti di altrettante "regioni strategiche", per il direttore della Polizia nazionale bolivariana e per il comandante in capo delle Forze di azione speciali (Faes). Misure, spiegava il dipartimento del Tesoro, disposte "contro membri delle forze di sicurezza di Maduro in risposta alla loro riprovevole violenza, alle tragiche morti e all'aver bruciato alimenti e medicinali". (segue) (Brb)