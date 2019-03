Judo: 6 azzurri ad Ekaterinburg e 66 a Coimbra

- Sono sei gli azzurri che, da venerdì a domenica, saranno impegnati nel grand slam ad Ekaterinburg; sessantasei, invece, quelli che gareggeranno in Portogallo, nell’European cup junior a Coimbra. Per l’Italia gli atleti in gara sono Matteo Medves, Fabio Basile, Antonio Esposito, Nicholas Mungai, Edwige Gwend ed Alice Bellandi. Per quanto riguarda Christian Parlati, era nell’elenco dei convocati ma, come spiega lui stesso, ha condiviso la decisione di rimandare l’appuntamento. Tre le giornate di gara in Russia, venerdì con le categorie 48, 52, 57 kg, 60 e 66 kg, sabato 63, 70 kg, 73, 81 kg, domenica 78, +78 kg, 90, 100, +100 kg. Nelle tre giornate si inizierà alle 10, final block alle 17. (Ren)