Rpt-Lavoro: eletta nuova segreteria Cgil Roma e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo corretto) L'assemblea generale della Cgil di Roma e del Lazio, ai cui lavori ha partecipato anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ha eletto la nuova segreteria confederale con oltre il 94,5 per cento dei consensi. Così, in una nota, l'ufficio stampa della Cgil di Roma e del Lazio. "Con il segretario generale Michele Azzola - continua la nota - ne fanno parte Livia Potolicchio e Donatella Onofri, che vengono confermate, Natale Di Cola, Eugenio Ghignoni, Roberto Iovino e Antonella Monchieri, che sono invece i nuovi ingressi. La nuova composizione della segreteria, come ha sottolineato Michele Azzola, risponde alla volontà di operare un rinnovamento del gruppo dirigente. Natale Di Cola, 36 anni, siciliano, in Cgil dal 2008, è stato segretario organizzativo e, dal 2012, segretario generale della Fp regionale; Eugenio Ghignoni, 61 anni, romano, è stato prima segretario generale della Flc Cgil di Roma centro, poi, dal 2013 alla guida della Flc Cgil regionale; Roberto Iovino, 32 anni, campano, già impegnato con Libera e nell'ufficio legalità della Cgil nazionale, arriva invece dalla Flai Cgil, dove si è occupato di contrattazione nel settore agroindustriale, di caporato e agromafie; Antonella Monchieri, 43 anni, romana, è stata prima membro della segreteria regionale della Filt Cgil e poi, dal 2015, segretaria organizzativa della Fillea Cgil di Roma e del Lazio". (Com)