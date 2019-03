Imprese: Lancini (Lega) bene difesa marchi italiani, noi vicini nostre aziende e lavoratori

- Il parlamentare europeo della Lega, Danilo Oscar Lancini, scrive su Facebook: "La proposta sulla difesa dei marchi Made in Italy è l'ennesima prova di quanto la Lega tenga alle nostre imprese e ai nostri lavoratori. Chiediamo - spiega l'europarlamentare del Carroccio - lo stop all'utilizzo dei marchi italiani, per i compratori che, rilevando un'azienda, decideranno di non produrre più nello stabilimento principale". Lancini si ripropone di fare un focus sul tema, proprio nel suo prossimo convegno del 23 marzo a Milano.(Com)