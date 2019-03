Milano: Scavuzzo, non mi interessa aumentare multe ma accorciare distanza tra accertato e riscosso

- Pesa sempre di più sul bilancio del Comune di Milano il mancato pagamento delle multe: precisamente, per quanto riguarda il 2018, non sono entrati nelle casse di Palazzo Marino 172 milioni, a fronte di 277 milioni che dovevano provenire dalle sanzioni elevate. Il numero di quelle evase è sempre più alto, sia in termini assoluti che percentuali. Nel 2018 le multe pagate sono state solo il 45,8 per cento dei 3 milioni e mezzo di quelle accertate. Nei due anni precedenti il tasso era circa del 50%. È calata anche la percentuale dei ricorsi: lo scorso anno sono stati appena l’1,9 per cento, contro il 3 del 2018 e il 2,9 del 2016. Paradossalmente è sceso anche il numero delle ingiunzioni di pagamento inviate dal Comune: lo scorso anno sono state 590.858 (il 16.7% delle multe accertate), contro le 869.780 del 2017 (quasi il 23% del totale). (segue) (Rem)