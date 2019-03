Milano: Scavuzzo, non mi interessa aumentare multe ma accorciare distanza tra accertato e riscosso (2)

- Tutto questo ha portato il numero delle multe che la vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, ha definito “semplicemente non pagate” (accertate, non pagate e contro le quali non si è presentato alcun ricorso), a quota 1.251.645, contro le 841.493 del 2017 e le 813.762 del 2016. Ed è su questa grossa fetta che l’amministrazione intende intervenire in maniera più dura rispetto al passato. “Il Comune farà anche cassa sulle multe, ma è anche bene che adesso si accorci la distanza tra l’accertato e il riscosso. Il tempo che passa tra l’accertamento e l’ingiunzione, tra l’altro, fa aumentare gli interessi che ricadono sul cittadino”, ha detto la vicesindaco in commissione consiliare congiunta Bilancio e Sicurezza. “Io non ho intenzione di aumentare il volume delle multe, mi interessa soprattutto fare in modo che si sappia che quando uno ne prende una, deve pagarla. Questo servirebbe anche come deterrente”, ha aggiunto Scavuzzo, sottolineando come il mancato pagamento pesi tre volte sulle tasche del Comune: costi di accertamento, di notifica e di ingiunzione. “Serve cambiare la legge quadro sulla riscossione, ma noi in maniera ambrosiana troveremo delle soluzioni alternative”, ha annunciato in conclusione la vicesindaco. (segue) (Rem)